Kannemann elogia comando de Renato no Grêmio: "Sabe fazer o básico do futebol"

O zagueiro Walter Kannemann fez elogios ao comando de Renato Portaluppi. Para o argentino, o técnico trabalha fundamentos básicos, mas muito importantes, do futebol.



- Acho que ele é muito bom treinador, sempre faz bola parada, posicionamento, movimentação . O básico que tem o futebol - comentou.

Ele elogiou o temperamento de Renato, aliado ao estilo de comando forte no dia a dia:

- Quando tem que brincar, ele brinca. Quando é sério, é sério. O time compreendeu. El nos pede a máxima concentração possível.

Com o sistema defensivo titular do Grêmio ainda sem sofrer gols em quatro rodadas no Brasileirão, o zagueiro Walter Kannemann exaltou a boa fase da equipe nos últimos jogos. Para o defensor, a dedicação dos jogadores nos treinos e as orientações de Renato Portaluppi são os segredos do sucesso gremista.

- O time está em uma fase muito boa, é bom para todos. Quem está jogando, está fazendo tudo certo. Mas no Grêmio tem cobrança em todos os jogos, o time está em uma boa fase. Todos os dias viemos ao CT para melhorar e acertar as coisas. Às vezes, as coisas não saem tudo certo. Vamos estar preparados para não deixar baixar o rendimento - comentou.

