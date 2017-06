Leonardo Oliveira: renovar com Luan é garantia de fortuna ao Grêmio

Opinião

O Grêmio deve anunciar nos próximos dias a prorrogação do contrato de Luan até o final de 2019. Um golaço do presidente Romildo Bolzan Júnior. Assim, ele garante tranquilidade para sentar à mesa na hora de negociar com os europeus a venda da maior joia do clube.

Luan atingiu um nível semelhante ao alcançado na Olimpíada, quando se apresentou ao mundo, e na reta final da Copa do Brasil, quando indicou o caminho do penta ao Grêmio. E por causa desse 2016 e pelas últimas atuações, o assédio dos europeus chegará forte em forma de ofertas à Arena. Que ninguém se engane.

O que fez o presidente gremista ao baixar a multa rescisória e elevar o salário de Luan aos mais altos patamares do clube foi garantir em sua mão cartas que permitam jogar à mesa sem açodamento. Se a oferta não for do agrado, encerra-se a reunião e vida que segue.

Com o contrato antigo, o tempo jogava contra o Grêmio. O vínculo se encerrava em setembro e permitia ao jogador assinar pré-contrato a partir de março de 2018. Essa brecha não existe mais. Agora, ou atende à pedida feita na Arena, ou volta para a Europa de mãos abanando.