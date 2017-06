Miller Bolaños pode retornar ao Grêmio contra a Chapecoense

Reforço

O técnico Renato pode contar com um reforço de peso para o jogo com a Chapecoense, quarta-feira, pelo Brasileirão. O meia Miller Bolaños, já recuperado de uma lesão no adutor da coxa direita, sofrida no final de abril, pode retornar ao time após mais de um mês parado.



Liberado pelo departamento médico, o equatoriano já treinou com bola junto aos colegas na semana passada. Nesta segunda, na reapresentação após a vitória sobre o Vasco pelo Brasileirão, passará por novo teste. Se aprovado, deve ser relacionado para o jogo de quarta, que ocorrerá na Arena Condá, em Chapecó.



— Clinicamente, ele está liberado e já foi entregue à preparação física. Vai depender do treino de hoje (segunda) — explica o médico Paulo Rabaldo.



Outro lesionado que trabalha para voltar é Marcelo Oliveira. O lateral-esquerdo, que sofreu luxação no ombro direito no jogo com o Botafogo, pelo Brasileirão, em 15 de maio, deve ser liberado para a preparação física na próxima semana.



Um dos líderes do grupo, Oliveira terá de suar para retomar sua vaga entre os titulares, já que seu substituto, Bruno Cortez, tem mostrado bom desempenho.



