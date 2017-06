"Não vejo ninguém no Brasil que possa comandar o Grêmio tão bem quanto o Renato", diz Odorico

Empolgação

O vice de futebol Odorico Roman não poupou elogios a Renato Portaluppi após a vitória sobre o Vasco. Para o dirigente, de todos os técnicos em atividade no futebol brasileiro, Renato é o profissional mais capacitado no país para dirigir o Grêmio.

– Nenhum dos técnicos que passou pelo clube desde 2013 assiste tanto futebol quanto o Renato. Ele conhece muitos jogadores e muitos times. Muitas vezes antevê o que a outra equipe irá fazer, como explorar as fraquezas do adversário. Não é raro ver uma simulação feita na preleção acontecer. O Renato já mostrou que tem plenas condições de dirigir grandes equipe. Não vejo ninguém no Brasil que possa comandar o Grêmio tão bem quanto o Renato – disse Odorico.

Leia mais

Renato valoriza atuação do Grêmio na vitória sobre o Vasco: "Tivemos paciência e inteligência"

Cotação ZH: saiba quais foram os destaques do Grêmio na vitória sobre o Vasco

Jogadores do Grêmio destacam boa sequência de jogos do time: "O elenco é muito forte"



Questionado sobre o risco de perder alguns dos destaques da equipe, Odorico afirmou que não adianta "sofrer por antecipação" com a possibilidade de venda para o Exterior de nomes importantes do time titular.

– A janela da Europa está abrindo. Não sabemos se haverá proposta pelos nossos jogadores. Mas não vamos sofrer por antecipação. Quando os problemas surgirem, vamos resolver.

*ZHESPORTES