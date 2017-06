"Para nós, todo jogo é uma final", diz Kannemann, ao explicar a eficiência do sistema defensivo do Grêmio

Melhor zaga do país

Não é so o rendimento do ataque que explica a boa fase do Grêmio. Enquanto Luan e Lucas Barrios aumentam a cada dia sua média de gols, Geromel e Kannemann tratam de manter o perigo longe da meta de Marcelo Grohe.



Nas últimas seis partidas em que foi usada a equipe titular - Botafogo, Fluminense (duas vezes, ambas pela Copa do Brasil), Atlético-PR, Zamora e Vasco -, o time sofreu somente um gol, de Renato Chaves, do time treinado por Abel Braga. O que faz a dupla de zaga do Grêmio ser apontada como a melho do país.



O zagueiro argentino, cujo estilo decidido caiu no gosto da torcida, explica em poucas palavras o segredo da eficiência do sistema defensivo:



— Não brincamos. Para nós, todo jogo é uma final.

Kannemann elogia o rendimento dos atacantes. O que é comprovado pelos números. Lucas Barrios já marcou 12 gols e Luan, 11. Bolaños, que tem chances de atuar quarta-feira (7), contra a Chapecoense, marcou oito vezes. Fernandinho e Pedro Rocha têm quatro, cada.



— Temos jogadores muito bons na frente, que a qualquer momento podem decidir o jogo. Lá atrás, tentamos não sofrer gols. Ou sofrer poucos. O momento é muito bom para o time — avalia.



Kanneman chegou ao Grêmio em julho do ano passado. Virou titular na primeira partida das oitavas da Copa do Brasil, em agosto, contra o Atlético-PR, em Curitiba, quando o time ainda era treinado por Roger Machado. Desde então, jogou 44 partidas, sem nenhum gol marcado.