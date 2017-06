Renovação de Luan, interesse em Lucas Leiva e Everton Ribeiro: os movimentos do Grêmio no mercado

Palavra do presidente

Romildo Bolzan esteve no estúdio da Rádio Gaúcha para participar do programa Balanço Final, na noite do último domingo (4). Entre o assédio europeu por seus jogadores de destaque e as possíveis movimentações do clube no mercado, o presidente do Grêmio abordou os cenários que podem acontecer no segundo semestre. Um deles, já descartado, é a investida em Everton Ribeiro. O clube enviou um representante aos Emirados Árabes no início do ano, mas a pedida superior a R$ 1 milhão inviabilizou qualquer avanço.

Um dos principais pontos abordados é a renovação de Luan. Segundo Bolzan, os termos da negociação para uma ampliação do atual vínculo (setembro de 2018) do atacante até 2020 estão acertados. Resta apenas a troca das minutas do contrato.

– Estamos próximos, faltam poucos detalhes. O que falta na verdade é redigir o documento e ver se os advogados aprovam – revelou, antes de falar do assédio a Luan:

– Se não tiver uma proposta adequada, vai ficar conosco por bastante tempo – prometeu.



Leia mais

Luan supera Barcos e torna-se o maior artilheiro da história da Arena

Renato valoriza atuação do Grêmio na vitória sobre o Vasco: "Tivemos paciência e inteligência"

"Não vejo ninguém no Brasil que possa comandar o Grêmio tão bem quanto o Renato", diz Odorico



Sobre o assédio a outros jogadores, como Geromel e Ramiro, Bolzan garantiu que o Grêmio não tem interesse em realizar nenhuma negociação se a proposta for satisfatória, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube:

– Propostas irrecusáveis, que criam a independência financeira do jogador, precisam ser examinadas. Mas não estamos vendendo. São jogadores valorizados no mercado, e vamos trabalhar neste nível.



Ainda interessado em buscar mais um volante, o nome de Lucas Leiva segue na pauta do clube. O jogador do Liverpool-ING, que passa férias em Porto Alegre, estará na Arena nesta segunda-feira. Mas apesar do interesse gremista em contar com o volante de 30 anos, Lucas palestrará na sede administrativa gremista aos jovens atletas das categorias de base do clube.

Apesar do interesse, Romildo apontou que uma investida por Lucas não deve avançar pelo momento da carreira do jogador. O mercado europeu ainda é mais atraente.

– O Lucas Leiva está em Porto Alegre. Estamos conversado, o Lucas ainda tem um tempo de Europa. Seria um projeto de mais longo prazo. Se viesse agora, seria para visibilidade do clube com a torcida. O Lucas seria o tipo de jogador, que comprando a gestão da Arena, criaria um ambiente favorável de marketing – explicou Romildo.

O volante Damián Musto, do Rosario Central-ARG, custaria U$ 1,8 milhões. Mas, segundo Bolzan, a exigência do clube argentino em cobrar um preço tão alto por um jogador de 29 anos inviabiliza o avanço da negociação.

*ZHESPORTES