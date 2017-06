Romildo admite venda de jogadores se Grêmio tiver proposta interessante 

Negociações

O presidente do Grêmio Romildo Bolzan Jr. comentou em entrevista ao Domingo Esporte Show, da Rádio Gaúcha, a possibilidade de vender jogadores, principalmente com a abertura da janela europeia no meio do ano. O dirigente afirmou que o clube ainda não recebeu uma proposta efetiva para Luan e Ramiro, mas cogita perder os dois titulares.

— Esses jogadores estão com 24 anos, já deram campeonato para o Grêmio. Se tiver proposta interessante, boa para eles e para o clube, quem sabe a gente possa ter ali a consolidação desse raciocínio.

Romildo fez referência à necessidade de boa preparação dos jogadores na base, com aperfeiçoamento de suas qualidades, antes de abrir a possibilidade de venda. Para o dirigente, Luan e Ramiro já passaram por essas etapas e o clube está pronto para avaliar as propostas de venda que surgirem.

Sobre Artur, o presidente Tricolor disse que o objetivo é aproveitar ao máximo o jogador, assim como foi feito com Luan e Ramiro, antes de pensar em uma negociação.

Durante a entrevista, Romildo comentou ainda o desempenho de Renato Portaluppi. Segundo ele, o técnico tem demonstrado sua competência desde o ano passado.

— O Renato observa muito bem as características dos jogadores. Ele monta sempre o time com todas as situações de defesa, meia, ataque e transições. É um treinador muito maduro.

Ele ainda falou sobre o retorno de Maicon e Edilson, mas disse que a decisão de colocar os dois jogadores em campo neste domingo, contra o Vasco, cabe ao treinador.

— O Renato vai trabalhar esse assunto, mas o time está ajustado e esses jogadores têm condições de entrar e eram titulares. (...) Minha impressão, olhando de fora, é que como time está bem, (os jogadores) vão voltar aos poucos.

