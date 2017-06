Salário dobrado e multa para o Exterior reduzida: como o Grêmio negocia a renovação com Luan

As tratativas

Grêmio e Luan devem confirmar nos próximos dias a assinatura de um novo contrato, com validade até dezembro de 2019. As conversas se dão entre a direção e o empresário Jair Peixoto, representante do jogador. Uma nova reunião entre Romildo Bolzan e Peixoto deve selar a assinatura do acordo que confirmará a permanência do jogador.

- Nossa última reunião foi há três semanas, fizemos uma contraproposta. Vamos sentar com o presidente nesta semana para continuar a negociação - disse Peixoto.

Leia mais

Grêmio pode ter conflito de datas entre Copa do Brasil e Libertadores

Renovação de Luan, interesse em Lucas Leiva e Everton Ribeiro: os movimentos do Grêmio no mercado

Grêmio decidirá quartas de final da Copa do Brasil em Curitiba



No seu novo contrato, Luan terá um bom reajuste. O salário atual do atacante praticamente dobrará, entrando no patamar financeiro dos vencimentos de Marcelo Grohe e de Pedro Geromel.

Outra mudança significativa será a redução na cláusula de rescisão do jogador para clubes do Exterior. O valor cairá dos atuais 60 milhões de euros para cerca de 25 milhões de euros.

Desta forma, o Grêmio conseguiu ampliar o vínculo do atleta, evitando o risco de perdê-lo de graça em março de 2018. A direção entende que a nova multa é um valor adequado para negociar o atacante. O clube é dono de 70% dos direitos econômicos de Luan.

*ZHESPORTES