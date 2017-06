Vice diz que Chape não aceita adiamento de jogo com o Grêmio: "Ingressos foram vendidos"

Polêmica

A polêmica sobre o adiamento do jogo entre Chapecoense e Grêmio, marcado para esta quarta-feira, em Chapecó, persiste. Em entrevista a Zero Hora, o vice-presidente do clube catarinense, Ivan Tozzo, diz que a Chape não concorda com a mudança de data da partida.



Como argumentação, o dirigente da equipe catarinense menciona a venda de ingressos: todos os 3 mil bilhetes para o setor sul da Arena Condá, que abrigará a torcida do Grêmio, foram vendidos.



— O jogo está marcado para amanhã (quarta-feira). Todos os ingressos da torcida do Grêmio foram vendidos — explicou Tozzo.



O dirigente, contudo, admite o desgaste da Chape, que bateu o Cruzeiro no domingo, pelo Brasileirão, e já está há dois dias tentando viajar a Chapecó. Pelas más condições climáticas da região, o aeroporto Serafim Enoss Bertaso está fechado desde segunda-feira.



Por isso, a delegação teve de dormir em Campinas e desembarcou no início da tarde desta terça-feira em Porto Alegre. Seguindo por via terrestre, o grupo deve chegar a Chapecó por volta de 23h.



— Nossa delegação está voltando de Porto Alegre de ônibus, está viajando há dois dias, sofrendo para chegar em casa. Os jogadores nem vão treinar, só terão tempo de descansar antes do jogo — completa Tozzo.



