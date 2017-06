Wallace Reis se reapresentará no Grêmio nesta quarta-feira

Retorno

Após rescindir o contrato de empréstimo com o Gaziantepspor, da Turquia, pela falta de pagamento de salários, o zagueiro Wallace Reis se reapresentará no Grêmio na manhã desta quarta-feira. O jogador treinará com os atletas que ficaram de fora da viagem a Chapecó para o jogo com a Chapecoense na Arena Condá, que ocorrerá na noite desta quarta, pelo Brasileirão.



O zagueiro desembarcou no Brasil ainda no sábado. Desde então, aproveitou para rever familiares em Salvador. Ainda nesta terça-feira, viajará a Porto Alegre para se reapresentar no CT Luiz Carvalho.



Emprestado ao clube turco até a metade do ano que vem, Wallace recebeu apenas um dos quatro salários devidos pelo Gaziantepspor. Por isso, seu empresário, Guilherme Prado, ingressará com reclamatória na Fifa para cobrar os vencimentos em atraso. Além disso, o Grêmio não recebeu todo o valor acertado para o empréstimo do jogador.



Com contrato no Grêmio até a metade de 2019, Wallace Reis será reavaliado pelo técnico Renato. O treinador definirá se o jogador será aproveitado no elenco ou será repassado a outro clube.



Com a volta de Wallace, o Grêmio passará a ter seis zagueiros no elenco. Além dos titulares Geromel e Kannemann, o técnico Renato também conta com Bruno Rodrigo, Rafael Thyere e Bressan como opções para o setor.



