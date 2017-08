Bolzan sobre possível saída de Luan: "Temos peças de reposição em casa"

Despedida?

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, concedeu entrevista depois da vitória por 2 a 0 contra o Atlético-MG, neste domingo (6), em tom de despedida do principal nome da equipe. Embora não tenha afirmado claramente que Luan será negociado, admitiu essa possibilidade e ressaltou que, se a venda ocorrer nos termos desejados para o clube, "não é boa (apenas) para o Grêmio, mas para o jogador também".

Bolzan afirmou que a eventual saída do atacante pode ser positiva para rechear os cofres do clube e manter o nível do restante do elenco:

— Se temos essa questão de força coletiva, a saída de uma peça que possa sustentar esse processo se faz necessária. Não adianta ter plantel médio, mas plantel competitivo. A venda do Luan não é boa para o Grêmio se ocorrer no patamar que o clube deseja, é boa para o jogador também. Já fizemos a política de segurar o Luan até agora.

O presidente também destacou que o clube teria condições de se manter com alto rendimento, sem Luan, com outros jogadores que já atuam na Arena.

— Admitindo a saída do Luan, o Grêmio é muito competitivo também. Temos o Douglas voltando, o Patrick, o Lincoln. O Grêmio tem peças de reposição em casa — declarou o dirigente gremista.

