Botafogo x Grêmio: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida 

Botafogo e Grêmio se enfrentam, neste domingo (13), pela 20ª rodada do Brasileirão. Confira os detalhes da partida:

Domingo, às 19h, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro.



BOTAFOGO

Jefferson; Émerson Santos, Marcelo, Émerson Silva e Gílson; Lindoso, Dudu Cearense, Léo Valencia, Marcos Vinicius e Guilherme; Brenner.

Técnico: Jair Ventura.

GRÊMIO

Paulo Victor; Leonardo, Bressan, Bruno Rodrigo e Marcelo Oliveira; Jailson, Machado, Kaio, Lincoln e Fernandinho; Everton.

Técnico: Renato Portaluppi.

Wagner Reway (MT), auxiliado por Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Fabio Rodrigo Rubinho (MT)



— Em 11º na tabela do Brasileirão, os cariocas vão apostar mais na Libertadores e na Copa do Brasil. Por isso, o Botafogo irá poupar seus titulares para a partida da próxima quarta-feira (16), contra o Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil.

— O Grêmio não irá utilizar força máxima neste domingo (13). O técnico Renato Portaluppi apostará em uma equipe alternativa para tentar somar pontos contra o Botafogo.

62 jogos

24 vitórias do Grêmio (77 gols)

19 vitórias do Botafogo (69 gols)

19 empates

