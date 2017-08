Com reservas, Grêmio desembarca no Rio para prévia de confrontos com o Botafogo pela Libertadores

Brasileirão

A delegação do Grêmio chegou ao Rio de Janeiro já no início da noite deste sábado (12) para o confronto da abertura do returno do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo no estádio Nilton Santos. O adversário deste domingo (13) será o mesmo que o Grêmio enfrentará na próxima fase da Libertadores da América.

Dentro de campo, porém, será uma equipe completamente diferente da que deve atuar pela competição sul-americana. Apenas os reservas viajaram para a capital carioca. Poucos torcedores aguardavam a delegação tricolor em frente ao hotel Windsor Leme, no bairro homônimo da zona sul do Rio.

Os titulares de Renato, inclusive, farão um treinamento físico na manhã de domingo no CT Luiz Carvalho comandados pelo preparador Rogério Dias. O auxiliar Mário Pereira é o responsável pela preparação física do grupo que está no Rio. A permanência dos titulares em Porto Alegre se deve ao fato de o Grêmio enfrentar o Cruzeiro pela Copa do Brasil já na próxima quarta-feira (16) na Arena.

O treino que definiu o time que entra em campo neste domingo ocorreu com portões fechados na manhã de sábado, ainda antes da viagem ao Rio. Uma possibilidade de escalação tem: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Bressan, Bruno Rodrigo e Marcelo Oliveira; Jailson, Kaio, Léo Moura, Lincoln e Fernandinho; Éverton. Ao todo 21 jogadores viajaram para o Rio.

Confira a lista:

Goleiros - Paulo Victor e Bruno Grassi

Laterais - Leonardo Gomes, Léo Moura, Marcelo Oliveira e Conrado

Zagueiros - Bressan e Bruno Rodrigo

Volantes - Jailson, Kaio, Machado e Jeferson Negueba

Meias - Lincoln, Jean Pyerre e Pepê

Atacantes - Fernandinho, Everton, Jadson, Dionatha, Batista e Patrick