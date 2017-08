Com time de reservas, Grêmio encara Botafogo no Engenhão

No Rio de Janeiro

Já pensando no jogo de ida com o Cruzeiro na quarta-feira pela semifinal da Copa do Brasil, o técnico Renato poupará seus titulares contra o Botafogo neste domingo, 19h, no Engenhão, no Rio. O treinador deve escalar uma equipe inteiramente reserva, composta também por garotos da base.



Na sexta-feira, Renato apenas orientou uma atividade em campo reduzido ao grupo, sem a presença dos titulares. Não houve indicativo de equipe para a partida deste domingo, mas a tendência é de que jogadores como Paulo Victor, Bressan, Bruno Rodrigo, Marcelo Oliveira, Jailson, Lincoln, Fernandinho e Everton iniciem a partida.



O técnico também comentou o primeiro da sequência de confrontos com o time carioca, que também será adversário nas quartas de final da Libertadores e pode cruzar o caminho do Grêmio em uma possível final da Copa do Brasil.



Também rebateu a afirmação de Jair Ventura, técnico do Botafogo, de que o time de Renato é o melhor do país neste momento, e descartou qualquer favoritismo na Libertadores.



— O Jair falou da boca para fora. O Botafogo não é azarão. O Grêmio tem 50% de chances de passar, como o Botafogo. Os dois fazem uma Libertadores muito boa. Não há favorito. O Botafogo está nas quartas de final dos méritos e nós também. Serão dois grandes jogos, vai ser muito difícil — disse Renato.



Neste domingo, Jair completará um ano como treinador do Botafogo. Também em preparação para a semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo, deverá utilizar time reserva.



Entre as atrações da equipe estão o experiente goleiro Jefferson, 34 anos, plenamente recuperado após longo tempo parado por lesão, e dois atacantes: Guilherme, emprestado pelo Grêmio no início do ano, e Brenner, recém-contratado junto ao Inter.



