Como está o Botafogo, adversário do Grêmio nas quartas de final da Libertadores

Os números

Após vencer o Nacional-URU, o Botafogo será o adversário do Grêmio por um lugar nas semifinais da Copa Libertadores. Sob o comando do técnico Jair Ventura, os cariocas sonham com o inédito título da competição. Confira os números da campanha do clube:

BOTAFOGO FUTEBOL E REGATAS



- Eliminado nas Semifinais do Carioca pelo Flamengo;

- Semifinalista da Copa do Brasil (Enfrentará o Flamengo);

- Quartas de final da Libertadores (Enfrentará o Grêmio);

- Atual 11.º na Série A ,com 25 pontos em 19 jogos.

Esta é a 5.ª participação em Liberadores: 63 (3.º), 73 (5.º), 96 (13.º), 14 (25.º) e 17 (em andamento).

- Eliminado pelo Santos nas Semifinais em 1963;

- Eliminado num dos triangulares Semifinais em 1973;

- Eliminado nas Oitavas pelo Grêmio em 1996;

- Eliminado na Fase de Grupos em 2014;

- Está nas Quartas para encarar o Grêmio em 2017.



44 jogos - 21 vitórias, 08 empates e 15 derrotas. Gols: 64x53.

No Rio de Janeiro:

23 jogos - 17 vitórias, 02 empates e 04 derrotas. Gols: 41x20.

Contra Brasileiros na Libertadores:

09 jogos com duas vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Gols: 9x16.

63 - Santos - um empate e uma derrota. Gols: 1x5.

73 - Palmeiras - duas vitórias e uma derrota. Gols: 6x4.

96 - Corinthians - um empate e uma derrota. Gols: 1x4.

96 - Grêmio - um empate e uma derrota. Gols: 1x3.

SÉRIE A:

6 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Gols: 21x20.

Esteve duas rodadas no G-6 (na 9.ª e na 14.ª)



Como mandante na A:

4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Gols: 15x13

*Tem apenas a 13.ª melhor campanha como mandante.

Goleadores na A:

Roger (6), Bruno Silva (4), Rodrigo Pimpão, Marcus Vinícius, Guilherme e Rodrigo Lindoso (2), Vinícius Tanque, Victor Luís e Joel Carli (1).

Números em 2017:

49 jogos - 22 vitórias, 12 empates e 15 derrotas. Gols: 63x50.



Jogos no Nilton Santos em 2017:

27 jogos - 16 vitórias, 4 empates e 7 derrotas.

Principais Goleadores na temporada:

Roger (13), Bruno Silva e Rodrigo Pimpão (7).

Técnico - JAIR VENTURA.

Tem 38 anos e é carioca do Rio de Janeiro. O Botafogo é seu primeiro time como técnico do profissional. Assumiu dia 13/8/2016 e completa 1 ano no cargo no domingo. Está entre os 4 mais longevos no cargo na Série A do Brasileirão: Mano Menezes no Cruzeiro (26/7/16), Claudinei Oliveira no Avaí (24/8/16) e Renato Portaluppi no Grêmio (19/9/16).

Como jogador, foi atacante apenas de times pequenos no Rio como São Cristóvão, Bonsucesso, Bangu, América e Madureira, entre outros. Filho de Jairzinho, o Furacão da Copa de 70 no México, no tri do Brasil.

FICHA TÉCNICA DO 1.º TURNO - 14/5 - NA ARENA, EM PORTO ALEGRE/RS

Grêmio 2x0 Botafogo

gols: Ramiro (2).

Árbitro: Bráulio Machado (SC).

Público Pagante: 18.552 torcedores.

GRÊMIO (2): M. Grohe, L. Moura, P. Geromel, Kanemann e M. Oliveira (Cortez); Michel, Arthur (G. Fernández), Ramiro, Luan e P. Rocha; Barrios (Jaílson). Técnico: Renato Portaluppi.

BOTAFOGO (0): G. Fernández, E. Santos, I. Rabello, Marcelo e V. Luís; Airton (Gilson), B. Silva, J. Paulo e Camilo (Guilherme); R. Pimpão e Roger (Joel). Técnico: Jair Ventura.

*ZHESPORTES