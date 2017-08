Cotação ZH: saiba quem foram os destaques do Grêmio na partida contra o Godoy Cruz

Qual é a nota?

O Grêmio venceu o Godoy Cruz por 2 a 1 nesta quarta-feira (9), garantindo lugar nas quartas de final da Copa Libertadores . Confira todas as notas dos jogadores gremistas.



Marcelo Grohe

Muito atento, fez duas defesas difíceis no princípio do jogo. Só que falhou no gol de Correa. Nota 5

Léo Moura

Não teve a habitual qualidade no apoio. Chegou menos vezes à frente, muito pela necessidade de marcar atacantes perigosos. Nota 7

Geromel

Numa noite decisiva, mostrou toda a sua qualidade. Sua arrancada no segundo gol foi antológica. Nos lances aéreos, praticamente imbatível. Nota 8

Kannemann

Teve a vibração que o jogo exigia. Fez sua parte na marcação ao perigoso Garcia. Nota 7

Cortez

Apoiou com autoridade, sobretudo no segundo tempo, quando teve mais espaço. Mas ainda lhe falta um melhor acabamento nos cruzamentos. Nota 7

Maicon

Renato apostou em sua experiência, mas o time perdeu em rapidez sem Arthur. Foi intenso na marcação. No segundo tempo, cresceu como todo o time e quase fez um gol. Nota 6

Michel

Errou mais passes do que o normal. Parecia nervoso. Cometeu faltas em excesso e uma delas resultou em sua expulsão, no final. Nota 5

Ramiro

Sentiu o rigor da marcação. Mas nunca escapou das divididas. Uma invejável aplicação tática. Nota 6

Luan

Multiplicou-se na tentativa de organizar o time. O elo entre todos os setores. Participação fundamental nos dois gols. Caso saia para a Europa, será difícil repor peça tão qualificada. A torcida gritou seu nome no fim do jogo. Nota 8

Pedro Rocha

Fez sua parte, com dribles e velocidade. E, claro, com o bom posicionamento para fazer dois gols. Ainda um garoto, já virou um atacante completo. Nota 9

Lucas Barrios

Obstinado. No gol de empate, pressentiu que o goleiro poderia soltar a bola. O jogo precisava mesmo de um centroavante de boa presença física como ele. Nota 8

Arthur

Sua ausência foi lamentada pela torcida. Entrou e não teve tempo para mostrar toda a sua qualidade. Nota 5

Fernandinho

Desta vez, não teve tempo para suas investidas a dribles sobre os marcadores. Nem foi preciso. Nota 4

Marcelo Oliveira

Entrou para ajudar na marcação quando o jogo se encaminhava para o encerramento. Sem Nota

