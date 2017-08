De olho em duelo pela Libertadores contra o Grêmio, Jair Ventura diz: "É o melhor time do Brasil"

Missão complicada

O Nacional-URU foi o quinto campeão da Copa Libertadores que sucumbiu ao Botafogo. E nas quartas de final, o adversário alvinegro será mais um campeão: o Grêmio, que, para o técnico Jair Ventura, joga o melhor futebol do Brasil atualmente. O que não intimida o comandante.



— Quem está despontando é o Grêmio. Estamos como mineirinho, comendo pelas beiradas. Pelo futebol deles, pelo investimento, estão à frente. Mas vamos vender caro essa classificação. É o melhor time do Brasil — afirmou, elogiando o time de Renato Gaúcho.



Para o duelo contra os gaúchos, o desfalque de Victor Luís já é certo. O lateral foi expulso após uma das confusões com os jogadores do Nacional e terá que cumprir suspensão. A tendência é Gilson entrar na vaga.



Mas o Botafogo já enfrenta o Grêmio, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Novamente no Estádio Nilton Santos, a tendência é que ambas as equipes poupem os titulares, uma vez que, na semana que vem, disputarão o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil.



*LANCEPRESS