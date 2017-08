De olho na Copa do Brasil, Grêmio preserva titulares contra o Botafogo

Vai de reserva

Na manhã deste sábado (12), no CT Luiz Carvalho, apenas os reservas treinaram com bola. Os titulares realizaram trabalho físico e estão fora da viagem ao Rio de Janeiro, já que a prioridade é o jogo da próxima quarta-feira diante do Cruzeiro, pelas semifinais da Copa do Brasil.



Além de não levar nenhum titular para o jogo contra o Botafogo, a comissão técnica tricolor deixou uma programação estabelecida para quem ficará em Porto Alegre. Na manhã do domingo, todos irão treinar no CT Luiz Carvalho sob o comando do preparador físico Rogério Dias, que será substituído pelo auxiliar Mário Pereira no Rio de Janeiro.



Treino fechado

A primeira parte do treino de hoje foi fechada à imprensa, mas quando o acesso ao campo foi liberado foi possível ver que apenas os suplentes participavam de um recreativo, observados por Renato Portaluppi.



Leia mais:

Leonardo Oliveira: o Grêmio é melhor do que o Botafogo, mas isso não quer dizer nada

Botafogo x Grêmio: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida



Dos jogadores que atuaram contra o Godoy Cruz, na última quarta, apenas Léo Moura está entre os relacionados e deverá começar a partida no meio.



A delegação de 21 atletas, que viaja na tarde deste sábado para o Rio, irá regressar à capital gaúcha na tarde da próxima segunda-feira e, logo após o desembarque todos irão para o CT Luiz Carvalho, onde já estarão treinando os titulares, que agora tem foco total na disputa das Copas do Brasil e Libertadores.



Mesmo sem a confirmação por parte de Renato, a formação para o jogo de domingo no Engenhão deverá ter: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Bressan, Bruno Rodrigo e Marcelo Oliveira; Jailson e Kaio; Leo Moura, Lincoln e Fernandinho; e Everton.



Lista de viagem do Grêmio para o Rio:

Goleiros- Paulo Victor e Bruno Grassi

Laterais - Leonardo Gomes, Léo Moura, Marcelo Oliveira e Conrado

Zagueiros - Bressan e Bruno Rodrigo

Volantes - Jailson, Kaio, Machado e Jeferson Negueba

Meias - Lincoln, Jean Pyerre e Pepê

Atacantes - Fernandinho, Everton, Jadson, Dionatha, Batista e Patrick