Estreia do Grêmio no Gauchão feminino é cancelada por conta das chuvas intensas

Está cancelada a estreia do Grêmio no Gauchão feminino. A partida estava marcada para as 15h deste domingo (13), no Estádio 20 de Setembro, em Candiota, contra a Associação João Emílio.

Devido à previsão de chuva intensa na região, a Associação Gaúcha de Futebol Feminino (AGFF) confirmou o cancelamento da partida, que foi acordada entre as duas equipes. "Em breve, anunciaremos a nova data do jogo", divulgou a entidade.

Os grupos



Chave A

Rio Grande

A. Palestra F

A. E. João Emílio

Grêmio

Chave B

Oriente

Mundo Novo

Santaritense

Sapuacaiense

Black Show

Chave C

Guarani/Lajeado

Ijuí

Estrela

Inter





