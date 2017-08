Gladmir Chiele: o legado Dourado 

De Fora da Área

O legado que deixa Hélio Dourado ultrapassa as fronteiras físicas, imaginárias e das emoções pelo esporte. O seu trabalho, dedicação, profunda determinação e, sobretudo, o exemplo de homem e de ser humano foi reproduzido fielmente nas entranhas do imortal tricolor e alcança os milhões de torcedores espalhados pelo mundo.



As palavras exprimem muito sobre o dirigente gremista, pai de família, homem público, mas são menores do que os atos praticados por aquele, quase único, que se confunde com a própria instituição tricolor, numa relação simbiótica indescritível. Hoje sabemos e sentimos isso.

As conquistas, as vitórias e todas as glórias obtidas não conseguem retratar fielmente o verdadeiro legado deixado por Dourado. Ele provou que é preciso lutar e muitas vezes brigar pelos ideais e pelas metas a serem conquistadas, numa intensidade alta e permanente.



Dourado era uma verdadeira lenda viva. Daquelas raras unanimidades. Sempre firme na condução das coisas, era um visionário, especialmente quando projetou e realizou o projeto de expansão do Grêmio, guindado a outro patamar na história dos grandes clubes mundiais.



A nação gremista evidentemente chora e lamenta a perda do seu patrono. O clube do seu coração foi alçado a um padrão superior quando esteve durante seis anos na presidência, comandando as inovações e projetando o futuro cada vez mais promissor.



Embora tenha ampliado significativamente o patrimônio do clube com a aquisição de várias áreas, como o Centro de Treinamento que leva seu nome, transformado o estádio Olímpico em Monumental e conquistado o primeiro título nacional, Dourado deixou a marca de gestor sério e competente, para que o Grêmio logo em seguida conquistasse a América e o mundo com o presidente Fábio Koff.



Hoje o clube vive uma situação de estabilidade, graças ao planejamento e à gestão levada adiante por um dos maiores admiradores de Dourado. Em breve, o Grêmio terá a gestão da Arena, tarefa histórica conferida a Romildo Bolzan, para dar continuidade ao que se iniciou com Saturnino Vanzelotti, ainda na Baixada para a Azenha e ampliado a outro patamar por Dourado e seguido por Koff.



O Grêmio tem heróis, verdadeiros e históricos homens que deixam seu legado para as novas gerações.



*ZHESPORTES