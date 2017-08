Godoy Cruz diz que Burian está liberado para enfrentar o Grêmio

Libertadores

Leonardo Burian, de 33 anos, será o goleiro do Godoy Cruz contra o Grêmio, nesta quarta-feira (9), na Arena. Segundo a assessoria do clube argentino, o atleta contratado para substituir Rodrigo Rey, que foi para o PAOK, da Grécia, foi regularizado. Ele esperava a liberação do Jaguares-MEX para ficar à disposição do técnico Mauricio Larriera.



Em entrevista coletiva, pouco antes de receber a informação sobre a regularização do goleiro, o treinador havia falado:

— O ideal seria ter Burian, acredito que ele esteja em campo. Vamos esperar. Se Roberto tiver a oportunidade, conta com a nossa confiança. Não vemos maiores problemas — disse.



Indicado por Larriera para a vaga de Rey, Burian já passou por clubes como Nacional-URU, Tolima-COL e Wanderers-URU.

