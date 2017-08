Grêmio está confirmado com Maicon na vaga de Arthur para enfrentar o Godoy Cruz

Mudança

O técnico Renato Portaluppi promoveu uma mudança no time titular do Grêmio que era especulado. Arthur deu lugar a Maicon, que formará a dupla de volantes com Michel. Os retornos de Léo Moura, na vaga de Edílson, e de Lucas Barrios foram confirmados.

O Grêmio irá jogar com Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann, Bruno Cortez; Michel, Maicon, Ramiro, Luan e Pedro Rocha; Lucas Barrios.

Leia mais

Site de rankings coloca Grêmio como oitavo melhor do mundo

Ingleses podem se atravessar no negócio entre Grêmio e Spartak por Luan

VÍDEO: torcedores do Godoy Cruz cantam em shopping da Capital



Com a vitória no jogo de ida sobre o Godoy Cruz, o Grêmio tem a vantagem de poder empatar com a equipe argentina para avançar às quartas de final da Libertadores.

*ZHESPORTES