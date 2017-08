Grêmio libera Gata Fernández e economiza R$ 4 milhões

De saída

Chegou ao fim a passagem de Gata Fernández pelo Grêmio. O meia argentino acertou-se com o Estudiantes-ARG, no qual irá atuar por empréstimo até o final de 2018. Terminado este período, ficará livre para assinar um novo compromisso com o clube de La Plata.



— Já concordamos com as condições. Ele está em processo de saída. Lamentavelmente, o jogador não deu certo — comentou o presidente Romildo Bolzan Júnior.

Leia mais:

Grêmio admite que Luan poderá sair e descarta vinda de novo reforço para ocupar a vaga

Jogadores comemoram vitória e valorizam empenho do elenco na busca pelos resultados

Gata havia sido contratado em março. Para trazê-lo da Universidad de Chile, o Grêmio pagou US$ 570 mil, o equivalente a 70% dos direitos econômicos. A história, porém, foi breve e se resumiu a apenas 13 partidas, a maioria delas entrando no segundo tempo.



Gata, que não marcou nenhum gol, também sofreu com lesões musculares. Sua saída, conforme Bolzan, representa para o Grêmio uma economia de R$ 4 milhões, o equivalente ao valor que o clube precisaria gastar com salários e outros compromissos até o encerramento de seu contato, em dezembro de 2018.

Acompanhe o Grêmio no Gremista Gaúcha ZH. Baixe o aplicativo:



Android



iOS

*ZHESPORTES