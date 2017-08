Grêmio prepara "pré-temporada" para Miller Bolaños

Recuperação

De volta ao Grêmio, após retornar do Equador no último sábado (5), Miller Bolaños já teve três turnos de trabalhos físicos. Na tarde desta segunda-feira (7), orientado pelo preparador Gabriel Alves, ele correu no gramado do CT Luiz Carvalho por, aproximadamente, uma hora junto com o atacante Jael.



A corrida é um dos exercícios possíveis para o jogador, que se recupera de uma pubalgia. Segundo os médicos do Grêmio e também o especialista consultado no Equador, não será necessário realizar uma cirurgia para tratar das dores no local. A comissão técnica gremista espera que, respondendo bem ao tratamento fisioterápico, Bolaños possa começar a treinar normalmente em até duas semanas, quando necessitará de trabalhos especiais.

Há uma previsão de que o jogador esteja à disposição no final de agosto para jogar. Mas o mais provável é que isso aconteça apenas no início de setembro, ainda antes de uma possível disputa das semifinais da Libertadores da América ou das finais da Copa do Brasil.

