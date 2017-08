Grêmio recebe oferta do Spartak e faz contraproposta para vender Luan

De saída

O Grêmio já recebeu a primeira oferta oficial do Spartak, de Moscou, no valor de 20 milhões de euros (R$ 73,4 milhões), para vender o atacante Luan. O clube gaúcho encaminhou contraproposta, no valor de 25 milhões de euros (R$ 91,7 milhões), que é a multa rescisória prevista no contrato do jogador. Deste total, 70% ficariam nos cofres da Arena, ou R$ 64,2 milhões.



Na contraproposta, o Grêmio pede que os custos de mecanismo de solidariedade da Fifa sejam bancados pelo Spartak. O Catanduvense, de São Paulo, teria direito a um percentual da transação por ter participado de sua formação. Os valores de comissões aos empresários seriam bancados pelo clube gaúcho.



Outra condição solicitada pelo Grêmio é de que Luan siga em Porto Alegre até o final da participação do clube na Libertadores. Mas este pedido dificilmente será aceito pelos russos. Assim, é possível que o atacante faça sua despedida do clube nesta quarta-feira, contra o Godoy Cruz, na Arena.



Os outros 30% dos direitos de Luan estão divididos entre três investidores: seu representante, Jair Peixoto, o empresário Celso Rigo e a empresa K2.



Se o Spartak concordar com os valores pedidos pelo Grêmio, Luan deve embarcar para Moscou até o final da semana para realizar exames médicos e assinar contrato. A operação deve ser concluída antes do dia 31, quando se encerra a janela de transferências.



