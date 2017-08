Gustavo Manhago: alô Grêmio, time todo reserva não dá!

Opinião

Não há muito o que explicar quando os números falam por si: o Grêmio com time reserva é zero ponto neste Brasileirão. Perdeu no Recife para o Sport quando foi ainda mais reserva; perdeu para o Palmeiras em São Paulo e agora perdeu para o Botafogo aqui no Rio de Janeiro, de onde escrevo esta coluna no já vazio e escuro Nilton Santos.

Os reservas do Grêmio são muito inferiores aos titulares. Excetuando Paulo Victor, Everton e Fernandinho, os demais que enfrentaram o Botafogo são jovens valores que precisam entrar aos poucos num time encaixado ou os já mais experientes sem qualidade técnica para vestir a camisa do Grêmio como o lateral Leonardo Gomes.

O Botafogo venceu por 1 a 0 e poderia ter feito mais, se não fosse Paulo Victor no segundo tempo. Teve o pênalti perdido por Marcelo Oliveira. Mas foi muito pouco. O Grêmio já decidiu-se por priorizar as Copas. E tem convicção de que o Brasileiro está entregue ao Corinthians! E domingo que vem na Arena 11 da manhã tem Atlético Paranaense em ascensão contra o fraco reserva tricolor.



