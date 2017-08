Jogadores do Grêmio falam em "maturidade" e "tranquilidade" para reverter o placar na Arena

Pós-jogo

O Godoy Cruz abriu o placar com Correa, mas o Grêmio conseguiu virar o jogo com dois gols de Pedro Rocha. Com o placar de 2 a 1 na Arena, o Grêmio avançou às quartas de final da Libertadores. No pós-jogo, o discurso foi de "maturidade" e "tranquilidade".



— Era um jogo difícil contra um adversário complicado. Nós saímos atrás, mas mostramos qualidade e tranquilidade para fazer os gols — disse o zagueiro Geromel. Ramiro completou, dizendo que "a equipe soube reverter o placar porque foi madura."

O capitão Maicon frisou que não tem preferência pelo próximo adversário.

— Quem vier, tem qualidade. Temos que estar preparados.



O Grêmio aguarda Botafogo ou Nacional-URU, que jogam amanhã, às 19h15min, com transmissão da Rádio Gaúcha. No primeiro jogo, no Uruguai, vitória dos cariocas por 1 a 0. Os jogos da próxima fase ocorrem nas semanas dos dias 13 e 20 de setembro.



