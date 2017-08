Leonardo Oliveira: Grêmio criou um problema sem qualquer necessidade

Opinião

O dia seguinte à classificação para as quartas de final da Libertadores havia começado com a convocação de Luan e prolongava a excitação da torcida por, enfim, o clube superar o trauma das oitavas de final. Só que a tarde trouxe uma convulsão desnecessária e fora de propósito neste excelente momento do clube. A demissão de Valdir Espinosa provocou barulho, lágrimas de um técnico campeão do mundo e expôs um conflito com a direção de futebol.

Espinosa, ultimamente, estava fora dos holofotes, parecia relegado ao segundo plano no contexto do comando do futebol gremista. Embora sua chegada à Arena tenha sido mais para atuar nos bastidores do que atuar com protagonismo, seu sumiço dava conta de que havia perdido importância. A frase na coletiva improvisada no portão do CT em que questionasse foi "trairagem ou burrice" sua demissão mostra que a saída esteve longe de ser pacífica.

O Grêmio tem todo o direito de decidir sobre ajustes em seus quadros. A pergunta que fica é por que decidiu fazer isso justamente agora? Será que Renato, com quem Espinosa chegou no ano passado, foi consultado? Como será que o técnico reagirá à demissão e às lágrimas sentidas do seu padrinho no futebol?

Acredito que faltou ao Grêmio um pouco mais de sensibilidade e até de paciência. Faltam pouco menos de quatro meses para acabar a temporada. O Grêmio está firme em busca de três títulos e, quem sabe, quatro, com um possível Mundial. Ao demitir uma referência como Espinosa, colocou em risco, sem necessidade alguma, a estabilidade no seu vestiário. Um título não se ganha apenas dentro de campo. Manter um ambiente harmonioso é decisivo.