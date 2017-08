Leonardo Oliveira: Renato arriscou com Maicon e foi salvo por Pedro Rocha e Geromel 

Opinião

Renato precisa agradecer demais a Pedro Rocha e Geromel pela classificação às quartas de final conquistada com alguns sustos contra o Godoy Cruz. O técnico arrisco ao privilegiar a hierarquia do vestiário e colocar Maicon no lugar de Arthur.

O capitão está longe de ser um volante mediano. Trata-se de uma liderança e de um passe qualificado. Só que Arthur, meus amigos, é mais do que ele. A diferença está na velocidade de execução. Com o guri, o time fica mais rápido e vertical.

É evidente que as dificuldades do Grêmio não existiram apenas pela presença de Maicon. O que me refiro é em relação às cobranças que recairiam sobre Renato em caso de um revés. Para alegria geral na nação azul, a noite acabou em festa. Mas ficaram lições. O Godoy Cruz fechou as saídas do Grêmio pelos lados e causou problemas enquanto conseguiu marcar lá em cima. Depois, cansou. E a vitória gaúcha veio ao natural no segundo tempo. O susto foi positivo. Mostra que, em Libertadores, é preciso estar vigilante e jogar no limite sempre.