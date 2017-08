Nenê é reintegrado ao grupo do Vasco após conversa com Milton

De volta

O meia Nenê foi reintegrado ao elenco do Vasco após vencer as duas etapas que precisava. Após pedir à diretoria para voltar ao grupo na última segunda-feira, o jogador conversou com o técnico Milton Mendes e os outros jogadores, reafirmando o desejo de seguir no clube e recebeu o aval para o retorno. Inclusive, ele já treinou com os companheiros em São Januário.



Nenê não entra em campo pelo Vasco desde a partida contra o Santos, no dia 16 de julho. Dois dias depois deste jogo, ele pediu para não viajar para enfrentar o São Paulo por conta de uma iminente proposta para deixar o time carioca.



Leia mais

Quem é Reinado Rueda, possível novo técnico do Flamengo

"Estão me pedindo para machucar o Neymar", diz zagueiro do Guingamp

Weverton completa 300 partidas pelo Atlético-PR contra o Santos



Com isso, o meia foi afastado do grupo para resolver o seu futuro. Ele chegou a receber duas propostas da Europa, no entanto, elas não se concretizaram. Assim, Nenê procurou a diretoria e manifestou o desejo de ser reintegrado.



Segundo Eurico Brandão, vice-presidente de futebol cruz-maltino, o jogador foi cobrado por alguns atos de indisciplina e precisava de uma mudança de comportamento, além disso, ele tinha que conversar com Milton e o grupo para ser aceito de volta, o que aconteceu nesta manhã.



Por conta deste período sem treinar com o elenco, mesmo com o retorno, Nenê não deve ser relacionado para a partida contra o Palmeiras, neste domingo. O meia deve precisar de um pouco mais de tempo para voltar a entrar em campo, o que pode acontecer na partida contra o Bahia, no dia 20 de agosto.



LANCEPRESS!