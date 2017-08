Odorico Roman sobre Luan: "Se sair, paciência"

Conformado

A vitória do Grêmio sobre o Godoy Cruz, na Arena, dividiu espaço com o assunto Luan na entrevista coletiva de Odorico Roman, após a partida. O valor da possível transferência, quem seria o substituto do atleta no Grêmio e o que representaria sua saída foram tópicos tratados quando o atacante foi o tema central.

Com base nas palavras de Odorico, o Grêmio não parece ter pressa para negociar o jogador:

— O Luan, para o Grêmio, é extraordinário. Talvez o melhor do Brasil. E, se sair, paciência. Se não sair, ficaremos muito satisfeitos.



O valor que Luan poderá deixar o Grêmio, na casa dos 25 milhões de euros (R$ 91,7 milhões), também foi comentado pelo dirigente. Isso porque a transferência seria menor do que a de muitos atletas europeus.

— O preço de direitos econômicos quem define é o clube comprador, quanto quer pagar. Quem vende, até define preço, mas não tem garantia que seja atingido — falou. — O mercado sul-americano não consegue colocar jogadores na Europa ao preço das transações internas que lá são feitas. Se já está na Europa, adaptado, é uma questão. Se sai para a Europa, tem o componente de risco — completou.



