Renato depende de Edilson e Lucas Barrios para definir escalação contra Godoy Cruz

Libertadores na mira

Uma reavaliação marcada para esta segunda-feira irá revelar as condições de Edilson e Lucas Barrios para a partida de quarta (9), contra o Godoy Cruz-ARG, pela Libertadores.



Dos jogadores que não atuaram na vitória por 2 a 0 contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, eles são os únicos que passaram por trabalho de fisioterapia desde o afastamento. A rigor, não se trata de lesão. Tanto o lateral-direito como o centroavante queixam-se de desconforto muscular e têm realizado treinos de menor exigência física.



— Lucas já fez trabalhos sexta-feira, sábado e domingo. Será avaliado na segunda. Se evoluir bem, tendência é que passe para o grupo que irá jogar quarta. Edilson já fez treino com bola e não alegou mais dores — explicou o preparador físico Rogério Dias.

É certa a volta de Marcelo Grohe, Geromel, Kannemann, Cortez, Michel e Ramiro. Com isso, o time ficará bem próximo daquele idealizado por Renato Portaluppi. Habituados a seguidas mudanças no time, o técnico não demonstra temor caso alguém fique fora do jogo contra o Godoy Cruz.



— Estou até cansado de falar para vocês (jornalistas) que o jogador precisa estar preparado. Aqui, não há titulares ou reservas. Temos um grupo — destaca Renato.



A reapresentação dos jogadores está marcada para 15h30min desta segunda no CT Luiz Carvalho. O treinamento final ocorrerá na tarde de terça (8), na Arena, com portões fechados.



