Renato ganha busto e brinca sobre estátua: "Estão fazendo aos poucos"

O técnico Renato inovou em sua entrevista na manhã desta sexta-feira. O treinador respondeu as entrevistas ao lado de um busto seu, presente que ele recebeu do artista plástico catarinense Sérgio Coirolo.



O artista plástico, inclusive, é o mesmo que fez o busto do ex-presidente Luiz Carvalho, que está exposto na recepção do CT do profissional que leva seu nome.



O técnico Renato, que já sugeriu ao presidente Romildo Bolzan no ano passado, após a conquista do penta da Copa do Brasil, que fizesse uma estátua sua na Arena, brincou:



— Estão fazendo aos poucos. Mandaram primeiro o busto, depois virão as pernas e os braços.



O técnico disse que o busto feito por Coirolo será guardado em seu apartamento no Leblon, no Rio de Janeiro. No fim da entrevista, brincou outra vez, colocando um óculos na peça:



— Agora vai ficar mais parecido comigo. Quando eu não aparecer no treino, mando ele. Vocês nem vão sentir diferença.

Foto: Mateus Bruxel / Agencia RBS

