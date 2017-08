Renato reclama de desatenção do Grêmio na derrota: "Pagamos por não entrarmos concentrados"

Avaliação

O técnico Renato Portaluppi justificou a derrota para o Botafogo por "20 minutos de desatenção". Poupando os titulares para a disputa da Copa do Brasil, o Grêmio acabou perdendo no Rio de Janeiro e deu chances para o Corinthians ampliar ainda mais a vantagem na liderança do Brasileirão. Confira a avaliação do treinador:

Avaliação do jogo

"Nos primeiros 20 minutos, parecia que estávamos em outro planeta. Chamei a atenção do time no intervalo. Pagamos caro, levamos o gol quando não estávamos com a atenção. Quando o adversário sai na frente, fica muito difícil. Tivemos nossa oportunidade com o pênalti, mas erramos. O Botafogo teve duas ou três chances no segundo tempo, nós também. Criamos algumas situações e a bola não quis entrar. É o foco por 90 minutos, precisamos ter isso o tempo todo. Pagamos por não entramos concentrados".

Leia mais

Cotação ZH: veja as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Botafogo

FOTOS: com time misto, Grêmio perde do Botafogo no Rio

Jogadores destacam empenho, mas lamentam desatenção no começo do jogo



Pênalti

"O critério são os batedores que cobram durante a semana. Treinamos todos os dias e o Marcelo treina bem. Ele foi lá e, infelizmente, errou em uma grande defesa. Tenho que escolher escolher um. Infelizmente não temos aproveitado as penalidades. Ele estava confiante, mas não converteu. A ordem era para ele ou o Fernandinho, mas o Marcelo estava confiante e bateu. Infelizmente, errou".

Avaliação

"Quando jogamos com uma equipe diferente, é logico que teremos erros. Nem todo jogador tem a mesma qualidade dos que vem jogando. Mas eu só lamento os primeiros 20 minutos, alguns jogadores não entraram com o foco necessário. Apesar da derrota, estou feliz pelos garotos. Estamos fazendo um belo trabalho na base. Tenho gostado deles nos treinos. O que ficou de bom, na minha cabeça, foi o aproveitamento dos garotos da base".

Uso dos jovens

"Os garotos entraram com personalidade. Não coloco eles por colocar, eles treinam conosco. Falei na preleção para jogarem tranquilos e sem medo de errar. Um jogo deste é bom para lançar alguns jogadores. Eu vejo qualidade nestes garotos. Tanto na base como no profissional, estamos fazendo um bom trabalho. Além de personalidade, estes jovens tem um futuro brilhante".

Restante do Brasileirão

"A cada rodada fica mais difícil. O Corinthians vai tropeçar, mas o Grêmio também por usarmos um time reserva. Eles vão ficar mais três dias sem jogar, podem recuperar todos. É difícil, mas vamos brigar no Brasileirão. Vamos usar uma equipe diferente, mas vamos brigar. A equipe principal será para a Copa do Brasil e a Libertadores."

O vice seria suficiente?

"Eu quero ser campeão, nasci para vencer. Este pensamento eu passo para eles. Ser vice seria excelente, mas vamos brigar até o final. Continuamos com chance. Estamos em três competições, mas o caminho mais curto é na Copa do Brasil e na Libertadores. Vamos brigando pelo título no brasileirão, matematicamente ainda temos chances".

Tempo no comando

"Estamos no Brasil, as pessoal querem resultados da noite para o dia. É mais fácil mandar um embora do que várias pessoas. O Jair está de parabéns pelo excelente trabalho que faz no Botafogo. Torço muito por ele, gosto muito do pai dele também. Estamos no cargo por dar resultados. No Brasil, o treinador é muito cobrado. Se tiver resultado, segue. Em todas as profissões, se você não der resultado é demitido".

*ZHESPORTES