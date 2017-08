Renato tenta conter a euforia: "Grêmio não é favorito a nada"

Discurso do técnico

Após mais uma vitória recheada com bom futebol, na tarde deste domingo (6) na Arena, quando o Grêmio derrotou os reservas do Atlético-MG por 2 a 0, o treinador Renato Portaluppi se esforçou para evitar o clima de euforia pelo desempenho da equipe.



Na entrevista concedida após a partida, Renato garantiu que o time vai se esforçar para conquistar todos os títulos em disputa — Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil — mas sustentou que precisa "continuar com os pés no chão", e que o clube não deve ser visto como candidato preferencial em nenhuma das competições.

— Estamos de olho nas três competições, queremos ganhar e o objetivo é esse, mas o Grêmio não é favorito a nada. Tem de ir competição a competição, fase a fase, para chegar à disputa de título.

Leia mais:

Jogadores comemoram vitória sobre o Atlético-MG

Cotação ZH: saiba quem foi melhor contra o Atlético-MG

Fotos: Paulo Victor defende pênalti batido por Robinho

Confira outras declarações de Renato:



Desempenho dos reservas

"O jogador tem de estar preparado. Não temos titulares ou reservas, temos um grupo. Quem entra tem dado conta do recado. Esse grupo está de parabéns, é muito foco nos 90 minutos, tem feito tudo o que tenho pedido para eles. Jogamos em qualquer lugar e em qualquer competição com o nosso estilo."

Distância para o Corinthians

" Temos de continuar fazendo a nossa parte para continuarmos vivos, que é ganhar os jogos. Não adianta torcer por tropeço do Corinthians sem fazer a nossa parte. Vamos ver no que vai dar. O objetivo é continuar brigando pelo Brasileiro também."

Estreia de Paulo Victor

"Aqui ninguém ameaça ninguém. Todo jogador do plantel tem de estar bem. Ele se saiu muito bem. Independentemente de quem entra em campo, tem de entrar bem para ter a confiança do treinador. Mas, quarta-feira, o Marcelo (Grohe)volta."

Renovação de contrato

"Ninguém pensou nisso ainda. Temos vários objetivos, brigar pelos três títulos que estamos disputando, não tem nem tempo para pensar nisso. É muito trabalho. Meu contrato vai até dezembro, nem me passou isso (renovação) pela cabeça ainda."

Leia outras notícias sobre o Grêmio



Acompanhe o Grêmio no Gremista Gaúcha ZH. Baixe o aplicativo:



Android



iOS

*ZHESPORTES