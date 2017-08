Rodriguinho vê Grêmio como "carrapato" na perseguição ao Corinthians

Adversário

O Corinthians já fez história neste Brasileirão ao terminar o primeiro turno invicto. A questão agora é: dar para conquistar o título sem perder? Para o meia Rodriguinho, não é impossível.



— Realmente, é difícil... Até conversando, pensando um pouco, a gente achava que não era possível terminar um turno invicto. Muitas pessoas perguntam: "Será que pode terminar o campeonato invicto?" Acho difícil, mas se fizemos no primeiro turno, podemos repetir. Mas não é algo que vai nos assombrar. Já fizemos uma excelente campanha, agora precisamos consolidar — afirmou o jogador, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.



O Corinthians tem oito pontos de vantagem para o Grêmio, segundo colocado. Rodriguinho brincou com a situação do time gaúcho, que venceu nas últimas duas rodadas, ao ser questionado sobre o principal concorrente ao título.



— É o Grêmio, né? É o carrapatozinho (sic) que está ali atrás da gente. Mas temos que fazer nosso trabalho para as coisas continuarem acontecendo de forma natural — disse Rodriguinho, que atuou pelo time gaúcho em 2014.



— Conheço alguns que joguei lá. Tenho mais contato com o Edilson, mas não falamos sobre isso. Lógico que eles estão nos acompanhando, e nós também acompanhamos eles. Por isso que brinquei de carrapato, porque eles também não estão perdendo, estão nos seguindo na cola — acrescentou.



Rodriguinho ainda voltou a ser questionado sobre a briga pelo título. Embora a vantagem para os outros concorrentes seja de no mínimo 12 pontos, o meia evitou descartar qualquer time na disputa.



— Ninguém está fora ainda, tem muito campeonato pela frente. São mais 19 jogos, mas se a gente continuar fazendo o que fez no primeiro turno, dificilmente alguém vai tirar esse título da gente — disse.



O Corinthians está invicto há 34 jogos na temporada, apenas a três de igualar a maior sequência da história do clube. O time paulista volta a campo no dia 19 de agosto, contra o Vitória, na Arena, pela 21ª rodada.



