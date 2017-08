Site de rankings coloca Grêmio como oitavo melhor do mundo

Em alta

O alto desempenho do Grêmio na temporada fez o time de Renato Portaluppi ingressar no top 10 do site Football World Rankings. Segundo a lista elaborada pelo site, o clube gaúcho é o oitavo melhor do mundo nas últimas 52 semanas.



No ranking de técnicos, chama a atenção a colocação de Portaluppi, apontado como o 11º melhor treinador do mundo no mesmo período, à frente de nomes consagrados, como Pep Guardiola, do Manchester City.

A lista de clubes é liderada pelo Real Madrid, atual campeão mundial e da Liga dos Campeões. O melhor sul-americano é o River Plate, que aparece na quarta colocação geral. O Grêmio está logo à frente de San Lorenzo e Manchester United, que fecham o top 10. O Inter aparece na 188ª colocação.

Já Renato é apontado como o melhor técnico brasileiro. à frente de Ricardo Ferretti (Tigres, 12°), Jair Ventura (Botafogo, 16°), Zé Ricardo (ex-Flamengo, 18°) e Cuca (Palmeiras, 21°). Técnicos de seleções não são incluídos no ranking.

Renato reassumiu o comando técnico do Grêmio em setembro do ano passado para iniciar a sua terceira passagem como treinador da equipe. Já em 2016, conseguiu seu primeiro título no clube: o pentacampeonato da Copa do Brasil. Neste ano, o Grêmio está nas oitavas de final da Libertadores, nas semifinais da Copa do Brasil e é vice-líder do Brasileirão.



