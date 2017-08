Torcedor morre por parada cardiorrespiratória durante Grêmio x Godoy Cruz

Luto

Um torcedor gremista, que não teve seu nome divulgado pelas autoridades, morreu durante o jogo entre Grêmio x Godoy Cruz, pela Libertadores, na noite desta quarta-feira (9).



A Arena do Grêmio divulgou nota a respeito do episódio, informando que o torcedor teve um "mal súbito, que transcorreu para uma parada cardiorrespiratória". Confira a nota na íntegra:

"A Arena do Grêmio lamenta o falecimento de um torcedor após um mal súbito, que transcorreu para uma parada cardiorrespiratória, nas dependências do estádio, na noite desta quarta-feira (09/08), durante a partida Grêmio x Godoy Cruz. O atendimento foi prestado imediatamente e todas as medidas de reanimação foram adotadas. A Arena ressalta que para cada 10 mil torcedores é disponibilizada uma unidade móvel (ambulância), em parceria com a Unimed, com equipe composta por médicos e enfermeiros que ficam à disposição para prestar socorro imediato. Os profissionais da saúde chegam sempre 2h30 antes de cada partida e deixam o local após 1h30 do final dos jogos."



* ZH Esportes