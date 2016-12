Bolaños pode ser o cara em 2017

Torcedor Gremista ZH

Bolaños teve estrela e marcou o gol do título da Copa do Brasil, que nos tirou de um jejum de 15 anos Foto: Fernando Gomes / Agencia RBS

Confio em Bolaños para 2017. Livre das lesões, adaptado ao Grêmio e com outro astral depois do gol redentor do penta da Copa do Brasil, o equatoriano tem plenas condições de deslanchar com o manto tricolor. Mais uma vez, será a esperança azul em uma Libertadores.

A aposta em Bolaños também passa pela dificuldade de encontrar no mercado um "fazedor de gols". As opções são escassas e o dinheiro é curto. Zero Hora trouxe comentários do novo vice de futebol tricolor, Odorico Roman, sobre a busca de reforços. Kayke, ex-Fla, tem "pendências contratuais". Marinho, destaque do Vitória, teve uma conversa "superficial" meses atrás. Cecilio Domínguez, do Cerro Porteño, é caro demais.

Bolaños joga tanto ou mais do que os nomes comentados por Roman. O badalado Marinho fez um excelente Brasileirão, porém ainda não embalou em clubes de maior expressão. Henrique Almeida, por exemplo, marcou 13 gols pelo Coxa antes de desembarcar na Arena.

Em tal cenário, torço para que Bolaños fique no Grêmio, recusando eventuais propostas para sair. Ele tem futebol no corpo para render mais em Porto Alegre - marcou sete gols em 28 partidas na temporada que se encerrou.

Versátil e inteligente, o gringo chegou com cartaz em alta, ao custo de mais de R$ 20 milhões. Uma fratura na mandíbula, lesões e convocações para a seleção do Equador atrapalharam seu rendimento. Também pesaram dias de pontaria torta e algumas atuações desinteressadas.

Depois dos gols contra América-MG, Santa Cruz e Galo, acredito que a fase virou para Bolaños. Com um chute seco na final da Copa do Brasil, ele entrou para a história do clube. Demonstrou ter uma estrela singular. Que o gol tenha sido o início da guinada do atacante e do Imortal rumo ao tri da América.