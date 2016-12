Chegou a vez de Lincoln?

Torcedor Gremista ZH

Podemos esperar um desempenho mais vigoroso de Lincoln em 2017? Aos 18 anos, o piá está pronto para deixar de ser uma promessa? Como gremista, torço para que ele estoure de vez.

Até o momento, Lincoln oscila boas atuações, nas quais protagoniza lances que comprovam sua qualidade técnica, com jornadas apagadas. É algo normal com um atleta precoce. Contudo, seu final de 2016 foi desanimador. Quando Renato mirava o banco, preferia chamar Guilherme, por exemplo. O sul-africano Ty apareceu mais nas rodadas derradeiras do Brasileirão.

Em 2016, Lincoln iniciou bem a temporada. Marcou gols no Gauchão e garantiu um empate salvador com o San Lorenzo na Libertadores. Ameaçou disputar posição com Douglas, que deslanchou e encerrou o ano em alta, com grandes partidas, gols e assistências na campanha do penta da Copa do Brasil.

Já Lincoln perdeu espaço. No Brasileirão, teve uma expulsão boba contra a Ponte Preta e acabou arquivado. Encerrou o ano com quatro gols e quatro assistências em 29 jogos, segundo o Footstats.

Como Douglas chega aos 35 anos em fevereiro, seria fundamental ter no elenco uma peça para substituí-lo sem deixar cair a qualidade do time. Com as moedas contadas, poderia ser Lincoln, caso ele consiga manter regularidade e intensidade.

Um dos ofícios que faz de Douglas peça importante do esquema tricolor é a troca de passes intensa. Quando tem uma boa jornada, o armador se apresenta para o jogo, ajuda a rodar a bola com toques curtos, um movimento importante para envolver o rival. Doga10 ainda tira assistências da cartola e, vez por outra, entra na área e finaliza. Por outro lado, quando o meia hiberna, o Grêmio cai de produção.

Qualidade para exercer tal função, Lincoln tem de sobra. Precisará ser mais intenso, mais participativo, em especial quando subir o nível dos adversários. A temporada longa vai ofertar oportunidades.

Com Libertadores, Gauchão e Primeira Liga nos primeiros meses do ano, a tendência é vermos um Grêmio B ou misto em muitas partidas do Estadual. Será o momento ideal para Lincoln ganhar confiança. Esse período de oportunidades vale para outros piás, como Lima, Jean Pyerre, Batista, Guilherme, Ty, Tilica e Batista.

No 2016 que termina de forma espetacular, os guris fizeram a diferença. Walace e Luan foram titulares absolutos, enquanto Everton e Pedro Rocha marcaram gols decisivos para o penta da Copa do Brasil. Espero que uma nova safra deslanche na base tricolor.