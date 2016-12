O penta não é um fim em si, deve ser o começo da virtuosa "Era Arena"

Torcedor Gremista ZH

Escrevo este texto, em combinação com o parceiro Guilherme Mazui, para falar sobre uma inquietação: o penta não é o fim, é o começo. E, para tanto, é essencial a continuação de um espírito coletivo que une a nós, tricolores, e que desenha um possível futuro de conquistas. Mas de que isso depende? De foco, muito trabalho, humildade, pés no chão, grupo unido etc. Exemplo: fica a dica: não pegamos o grupo da morte na Libertadores? Não interessa! Se não estivermos bem preparados para uma grande batalha, qualquer adversário será forte. O importante é que saibamos, nós próprios, ter o espírito da conquista.

Tuítes que fiz entre a noite desta quarta e a manhã desta quinta:

Pela 1ª vez em anos, ñ caímos nos chamados "grupos da morte". Mas nada garante! "Grupos da morte" já foram fáceis. Outros grupos, difíceis.



Por q meu + recente tuíte? Pq temo acomodação com o q foi conquistado. Foi ótimo. Catártico! Mas é o começo. Vida segue. E é competitiva.



Tenhamos esta filosofia, após tanta festa: o Penta ñ pode ser 1 fim, mas o COMEÇO de uma nova era, a "Era Arena". Avante! Há muito a fazer!



Pra ganhar Libertadores: pés no chão sempre, humildade o tempo todo, time bem montado e unido, direção atenta aos detalhes e muito foco!



Acompanhar sorteio é válido. Sempre se quer grupo em tese + viável. Mas é em tese. Na prática, tem q jogar muita bola! Só assim se ganha.



Grêmio, Guarani, Zamora e Iquique. Q Deus esteja conosco!



Estou ligado na Fox, esperando sorteio da Libertadores. Houve encontro emotivo: dirigentes do Nacional de Medellín e da Chape. Bonito!



Leia mais sobre o Grêmio

Preciso dizer mais?

Só repetir isto: a linda conquista da Copa do Brasil não pode ser vista como um fim em si. Festejamos? Maravilha! Festejamos muito, mesmo. Merecíamos tanta festa! A conquista, porém, deve ser vista como o começo de uma nova era, a "Era Arena". Para isso, é essencial termos a humildade de saber o que significa este momento. Podemos estar diante do portal que nos leva ao caminho virtuoso.

Avante, Tricolor!!!