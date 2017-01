Torcedor Gremista ZH

Vou acreditar em Everton no ano que nos dá boas-vindas. Depois dos lances decisivos no penta da Copa do Brasil, dar um voto de confiança ao Cebolinha é o mínimo que o torcedor gremista pode fazer.

Aos 20 anos (completa 21 em março), Everton tem futebol no corpo para assumir protagonismo definitivo no time do Grêmio. Em 2016, marcou oito gols em 49 jogos, segundo o Footstats. Se melhorar a pontaria, o que acontece com muito treino, poderá apresentar números mais vistosos em 2017.

Em um mercado com negociações difíceis, até o momento, não vi nos reforços especulados pelo Grêmio nomes que joguem mais do que o nosso Papa-Léguas. Espero que Fernandinho, por exemplo, seja obrigado a gastar a bola para ganhar a preferência de Renato.

Everton é veloz, agudo, ajuda a marcar e não tem medo de chutar. Com tal postura, anotou o gol salvador da classificação contra o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil. Recebeu pelo lado, sem as melhores condições para o arremate. Com o Grêmio atrás no placar, sendo eliminado, chamou a responsabilidade. Em vez de recuar o lance, gingou e soltou o bambu. Golaço!

A coragem do guri será muito útil em um 2017 de calendário cheio. Também vamos precisar de sua velocidade, que abre ferolhos. No mano a mano, é difícil um lateral ou zagueiro segurar o rapaz. Foi assim nas finais da Copa do Brasil. Gol de oportunismo no Mineirão e um drible fácil em Marcos Rocha no lance do gol de Bolaños na Arena.

No atual momento da carreira, vejo Everton em uma escadinha. Teve lampejos em 2015, conseguiu ser decisivo no final de 2016 e pode decolar em 2017. Para a nova temporada, peço ao piá a mesma dedicação, mais capricho nas finalizações, muitas arrancadas e gols. Peço ao Papa-Léguas ainda mais ousadia para definir. Acelera, Cebolinha! Que 2017 seja o teu ano!