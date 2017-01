Grêmio acertou nas saídas de Fred e Wallace Reis

Torcedor Gremista ZH

A direção do Grêmio fez bom negócios nas saídas de Fred e Wallace Reis. Os dois zagueiros, que não arrancavam suspiros dos torcedores, seriam reservas na temporada. Assim, a despedida de ambos abriu espaço na folha de pagamento para o principal: a busca por novas opções no elenco.

Ex-Corinthians e Flamengo, Wallace Reis chegou com fama de zagueiro letrado. Em campo, abusou das falhas e foi colocado no bolso por Kannemann. Imagino que o salário do defensor era alto, portanto, que seja feliz na Turquia.



Fred veio com menos cartaz. No rebaixado Goiás de 2015, chamou mais atenção pelos gols de falta. Dentro do histórico de sua carreira, teve desempenho interessante na Arena, mas ficou claro, em especial na Libertadores, que não tinha condições de ser titular. Que seja feliz no Vitória.

Para a defesa, pilar na conquista da Copa do Brasil, a tarefa é contratar nomes para o banco, já que Geromel e Kannemann são os titulares. Se tiver o mínimo de competência, a direção gremista encontrará no mercado opções qualificadas e, quem sabe, mais baratas do que Fred e Wallace.

Como um dos reservas será Thyere, um jovem promissor, o clube precisa buscar, ao menos, um defensor em condições de substituir Geromito e Kannemann sem deixar o time na mão. No início do ano, vale testar também quem vem da base.