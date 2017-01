Léo Moura não empolga o torcedor

Torcedor Gremista ZH

Leio desanimado a notícia de que o Grêmio teria interesse em Léo Moura. Contratar o lateral de 38 anos, que fez história no Flamengo, iria na contramão dos acertos que levaram o Grêmio a sair do jejum de títulos. Trata-se de um nome que não empolga. O torcedor espera mais de um clube que busca o tri da América.

Em 2016, Léo passou sem brilho por Metropolitano e pelo rebaixado Santa Cruz. Não deixou saudades em Santa Catarina ou Pernambuco. Segundo o UOL, ele seria sugestão de Renato. Espero que o caso entre para o balaio de especulações do início da temporada. Do contrário, nosso treinador deveria ser mais criterioso nas escolhas.

O Grêmio não costuma acertar a mão com medalhões, mesmo que indicados pelo técnico do momento. Respeito muito a carreira de Léo, que atua na lateral e no meio-campo, poderia ser um bom reserva para Edílson e Ramiro. Contudo, creio que seja melhor investir em um jovem promissor. Raul teve uma propaganda exagerada quando surgiu na base? Jamais terá oportunidade?

Com Romildo Bolzan, foi justamente abrindo mais espaço para talentos da base, mesclados com cascudos (nenhum com 38 anos), que o Grêmio formou o elenco campeão da Copa do Brasil. Posso estar completamente equivocado, mas creio que o dinheiro gasto em um medalhão poderia ser melhor aplicado.