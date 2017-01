Um negócio cruel

Torcedor Gremista ZH

Jael, o Cruel. Eis um reforço que não arranca um mero sorriso amarelado do torcedor. Mesmo que seja apenas uma opção de homem de área para o elenco, o gremista espera mais de sua direção. Mesmo assim, tentarei manter o otimismo.

O centroavante, que dispõe da confiança de Renato, pode até emplacar no Grêmio, mas seu histórico em clubes de grande expressão diz o contrário. Andarilho da bola, aos 28 anos, teve desempenho interessante no Flamengo e empilhou gols em duas passagens pelo Bahia. Só. Será diferente na Arena, caso seja confirmado pelo Imortal?

Cruzeiro, Atlético-MG, Portuguesa, Sport, São Caetano e Joinville são alguns dos clubes defendidos por Jael. Depois de estadia na China, regressou ao time catarinense em 2016, rebaixado para a Série C do Brasileiro. O centroavante negociou com o Fortaleza, uma equipe de terceira divisão, mas surgiu o interesse do Grêmio.

Analisando a carreira de Jael, um fato é claro: ele sabe fazer gols. Tem bons números (concentrados em clubes menores), inclusive, superiores aos de Ángelo Rodríguez, um andarilho do futebol colombiano, que já completou 27 anos.

Renato pode ter sido pragmático: entre um gringo desconhecido e de carreira sem brilho na Colômbia, optou por um brasileiro de sua confiança. Questiono a indicação, em ano de Libertadores, de um reforço que já mirava as divisões inferiores do futebol brasileiro. Talvez fosse mais interessante poupar o dinheiro investido em Jael para turbinar a proposta por algum atacante realmente diferenciado.

A vinda do centroavante também vai na contramão da política de reforços promovida com sucesso por Romildo Bolzan em seu primeiro mandato. Ele passou nos pilas medalhões ou cascudos cujos salários andavam acima do futebol apresentado. Foi assim que surgiu o espaço para Luan, Everton e Pedro Rocha. Um Jael pode brecar a ascensão de um jovem, assim como Fellipe Bastos barrava a escalação de Walace.

A possível contratação de Jael será uma crueldade. Espero que seja doloroso para os rivais e não para o torcedor. Com toda a dificuldade para aprimorar a linha de frente azul, cabe ao gremista torcer e rezar para que Bolaños tenha um grande 2017.