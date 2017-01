Um novo astral na Arena

Torcedor Gremista ZH

Pentacampeão do Copa do Brasil, o Grêmio se reapresentou com outro astral. Saiu a tonelada das costas do jejum de títulos. Em um ambiente mais leve, as chances de novas conquistas aumentam.

O ânimo do torcedor também mudou. O título recente diminuiu a corneta, um esporte nacional para os amantes do futebol. Em tempos passados, o amadorismo dos negócios frustrados com Kayke e Fernández teria provocado revolta bem maior.

O novo astral também garante apoio aos jogadores. Douglas é o exemplo da conversão que uma taça garante. Questionado a cada fracasso do Grêmio, o maestro pifador renovou por dois anos. Mereceu o novo vínculo.

Melhor jogador da Copa do Brasil, Doga10 desequilibrou de fato com assistências e gols. O que a direção precisa, neste momento, é encontrar um reforço capaz de brigar por posição com Douglas, afinal, ele completa 35 anos em fevereiro e a temporada será longa.



É preciso admitir que o ano se iniciou a passo de tartaruga na Arena, sem os reforços esperados. Por outro lado, não tivemos baixas, continuamos com uma equipe competitiva. Só espero que a tranquilidade não se transforme em letargia. O Grêmio deve manter a ambição por novas conquistas.

PS: gremistada, temos um reforço de peso na coluna. A partir de agora, o colega José Augusto Barros reforça a página do Torcedor Gremista ZH.

José ficou os últimos meses como interino da coluna do Cacalo no Diário Gaúcho, quando deu um pé quente bárbaro: estava na labuta no penta da Copa do Brasil. Seja bem-vindo!! E que venham novas taças!