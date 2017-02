À espera de uma atuação mais sólida

Torcedor Gremista ZH

No jogo com o São José na Arena, neste domingo pelo Gauchão, o gremista espera ver uma atuação convincente do time. Em quatro jogos na temporada, tivemos apenas as oscilações naturais do período. Até aqui, nenhuma apresentação deixou o torcedor animado. E a Libertadores já bate à porta.

Por mais que seja inicial e prejudicada por lesões, a amostragem ficou distante do ideal. O Grêmio fez 2 a 0 no Ypiranga com um gol contra e outro de Fernandinho, sendo que levou bola na trave e foi salvo por Grohe em uma cabeçada. Na sequência, foi dominado na derrota para o Caxias. Com reservas, perdeu para o Flamengo e, na volta dos titulares, venceu por placar magrinho o Passo Fundo.

Posso estar em um dia de mau humor, mas não consigo ficar satisfeito com o que vi. Os reforços deixam a desejar e as atuações foram medianas. Espero que na quinta apresentação de 2017 seja possível observar algum avanço, já que houve semana cheia para treinar.



Mesmo que Renato tenha uma penca de desfalques, o Grêmio tem elenco de sobra para se impor. É respeitar o Zequinha e jogar bola. Aliás, é a chance para Fernandinho, Bolaños e Everton complicarem os retornos de Luan e Pedro Rocha. É pelo o que vou no domingo de futebol na Arena.