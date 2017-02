Bolaños, nosso diferencial

Torcedor Gremista ZH

Em 2016, apesar da crítica de parte da torcida e de alguns colegas da imprensa, que pareciam pegar no pé de Bolaños, eu defendia, como interino da coluna de Cacalo, que tivéssemos paciência com o equatoriano. Quando ele chegou, teve um bom começo, até a agressão sofrida no Gre-Nal, vinda de colorado William. Pois, em 2017, ele começa a mostrar a que veio. Claro que os jogos do Gauchão são uma amostra pequena, e de menor nivel em relação aos do Brasileirão, mas pior seria se nem no Gauchão, campeonato de nível técnico inferior, ele conseguisse jogar bem.



E não é o que está acontecendo. Bolaños iniciou 2017 voando, marcando gols, assumindo o protagonismo que toda a torcida esperava dele, em 2016. Armando jogadas, com velocidade, chegando bem para concluir e marcando golaços, como o da vitória contra o Cruzeiro, típico de jogadores diferenciados.



Outro bom destaque do jogo deste sábado, mais uma vez, foi Ramiro. Um dos acertos de Renato Gaúcho em 2016, o meia fez um golaço, cheio de categoria, em uma das duas principais características:a chegada rápida ao ataque. Em meio a tantos problemas de lesão neste começo do ano, o êxito contra o Cruzeiro nos deu boas alegrias, em um sábado de Carnaval.