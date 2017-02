Ficou bom com Barrios, ficará melhor ainda com Lucas Lima 

Torcedor Gremista ZH

O "fazedor de gols" apareceu. E acredito que a direção acertou na contratação. Lucas Barrios pode não ter vivido o melhor momento da carreira no Palmeiras, mas é inegável que sabe colocar a bola na casinha. Tem o faro que falta aos demais atacantes do elenco tricolor. Se der certo a negociação com o Santos para viabilizar Lucas Lima, o Grêmio estará encorpado para almejar, de fato, o tri da América.

Depois de muitas críticas, boa parte merecidas, o presidente Romildo Bolzan acelerou a busca por reforços. No caso de Barrios, o atacante fez pré-temporada e tem condições de estar em campo na estreia da Libertadores em 9 de março, contra o Zamora. Com Lucas Lima, pode ocorrer o mesmo.Dos reforços urgentes, ficará faltando um zagueiro.

O negócio especulado com o Santos é pra lá de interessante. Por empréstimo, Lucas Lima ficaria um ano na Arena, mesmo período da estadia de Lincoln e Pedro Rocha na Vila Belmiro. A chegada de um meia ofensivo, com futebol de seleção, qualificaria o Grêmio. Lucas Lima poderia render mais do que Douglas.

As contratações que começam a aparecer criam um bom problema para Renato. Por ora, ele tem Luan, Bolaños e Barrios para a linha de frente tricolor. Eis um tridente de respeito. Caberá ao treinador encontrar uma forma de tirar o melhor de cada um. Se nesta equação entrar Lucas Lima, ficará melhor ainda.