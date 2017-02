Grêmio chega melhor para o Gre-Nal. O que não significa que vamos vencer

Torcedor Gremista ZH

Até as paredes da Arena e do Beira-Rio sabem que o Grêmio chega melhor para o primeiro Gre-Nal do ano, que acontece neste sábado, na Arena. E é claro que, publicamente, ninguém vai afirmar isso. De repente, alguns colorados, para motivar o time, poderiam dar entrevista afirmando isso, jogando a responsabilidade para o lado Tricolor. Mas a coisa anda tão feia do lado vermelho que acho que eles não têm muito tempo para provocações ou estratégias antes do clássico.



E claro, o fato de o Grêmio chegar melhor pouco significa em termos concretos de resultado. Gre-Nal é um campeonato à parte, coisa que acho até meio exagerada nos Pampas. O adversário pode estar numa inhaca, com um time ruim que dói, se supera no clássico, transforma-0 numa final de campeonato, vence, ou empata. A torcida elege heróis, a imprensa faz longos textos sobre a superação do time que chegou pior. E o que isso muda para o dito time inferior? Nada, na maior parte das vezes. Já vi o Grêmio chegar em Gre-Nal em franca desvantagem, ganhar o clássico e ver que aquilo de nada adiantou, seguíamos na nossa mediocridade. Já vi o mesmo acontecer com o Inter, muitas vezes, aliás.



Gre-Nal de sábado tem expectativa de 35 mil torcedores na Arena

Vídeo: Kannemann vai à loucura no Carnaval do Rio

Grêmio espera promover estreia de promessa uruguaia

Mas, voltando ao fato de que o Grêmio chega melhor, é fácil tirar essa conclusão. O time é o atual campeão da Copa do Brasil. Tem um elenco mais ajustado, que sofreu poucas mudanças. Faz uma boa campanha no Gauchão, com atuações razoáveis, adequadas para o período do ano, e para o nível do campeonato que disputamos. Tem um técnico que conhece bem o elenco, tem o time na mão.



Já o Inter atravessa seu inferno astral. Fez uma campanha ridícula no Brasileirão, foi rebaixado e fez uma pequena limpa no seu elenco. De nada adiantou. O começo de 2017 foi pior ainda para o Colorado. Atuações fracas no Gauchão, proximidade da zona de rebaixamento e críticas da torcida foram a tônica do começo de ano. Além disso, o time não tem mecânica de jogo, faz vários experimentos, e a coisa continua complicada. O comandante vermelho, aliás, Antonio Carlos Zago, já vinha sendo contestado por parte da torcida, antes das vitórias que o coirmão obteve pela Copa do Brasil e pelo Gauchão.



Mesmo com esses argumentos, o Inter pode vencer o Grêmio na Arena? É óbvio que sim. Acho difícil, vejo uma grandes distância entre os dois. Mesmo que D'Alessandro ainda seja um jogador diferenciado, o Inter é um time fraco. E sentiu a crise bater, passa por aquele momento que a bola bate na canela até do craque. Isso é garantia de vitória Tricolor? Óbvio que não. Por isso, é bom o Grêmio abrir o olho no jogo deste sábado. Sem fazer final de campeonato, estamos apenas no começo do ano. Mas sem dar chance do rival fazer a festa na Arena.